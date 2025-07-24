В МИД РФ подготовили интернет-проект к 80-летию начала Нюрнбергского процесса

Проект даст возможность ознакомиться со всеми этапами переговорного процесса между СССР, США, Великобританией и Францией, отметила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Историко-документальный департамент МИД РФ подготовил к 80-й годовщине начала Нюрнбергского процесса интернет-проект о деятельности Народного комиссариата иностранных дел СССР в годы Великой Отечественной войны по привлечению военных преступников к ответственности. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

"В связи с предстоящей 80-й годовщиной начала Нюрнбергского процесса историко-документальный департамент Министерства иностранных дел России подготовил интернет-проект о деятельности Народного комиссариата иностранных дел СССР в годы Великой Отечественной войны по установлению и привлечению военных преступников к ответственности - "Преступления гитлеровцев на территории СССР и оккупированных стран Европы", - сказала дипломат.

По ее словам, проект даст возможность ознакомиться со всеми этапами переговорного процесса от установления факта наличия преступлений до подписания в Лондоне 8 августа 1945 года между СССР, США, Великобританией и Францией соглашения о создании международного военного трибунала.

"О систематических зверствах, о насилии, которые чинились немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны свидетельствует большое количество документов. Среди них телеграммы, докладные записки и ноты народного комиссара иностранных дел СССР [Вячеслава] Молотова, в том числе на основе трофейных немецких документов, которые раскрывают чудовищные злодеяния фашистских захватчиков на оккупированных ими советских территориях", - подчеркнула Захарова.