Президент РФ проведет совещание по развитию ВМФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

СЕВЕРОДВИНСК /Архангельская область/, 24 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в преддверии Дня Военно-морского флота прибыл в Архангельскую область, где проведет совещание по развитию подводного ВМФ РФ, а также поучаствует в церемонии поднятия флага над ракетоносцем "Князь Пожарский". Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня день будет посвящен у нас стратегии развития подводного Военно-морского флота. Подводной компоненты. Будет совещание на эту тему. Открытое будет выступление президента", - сообщил представитель Кремля.

До этого, по словам Пескова, президент посетит церемонию поднятия флага над атомным подводным ракетоносцем "Князь Пожарский". Она ознаменует принятие подлодки в состав Военно-морского флота РФ.

"Естественно, экипаж там будет. Его будет сопровождать губернатор [Архангельской области Александр Цыбульский]. [Секретарь Госсовета РФ, помощник президента Алексей] Дюмин будет - тот, кто у нас курирует все эти вопросы в администрации [президента]. Это уже будет все в Северодвинске", - уточнил Песков.

Также запланирована встреча президента с главой региона.

День ВМФ пройдет в России 27 июля.