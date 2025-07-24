Заведующая кафедрой Института прикладных арктических технологий Мурманского арктического университета отметила, что страна должна учитывать национальные интересы и обеспечивающий оптимальное соотношение экологических приоритетов и социально-экономических интересов региона

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Системный научно обоснованный комплексный подход необходимо разработать в России для обеспечения оптимального соотношения экологических приоритетов и социально-экономических интересов Арктической зоны РФ. Такое мнение высказала заведующая кафедрой Института прикладных арктических технологий Мурманского арктического университета Жанна Васильева.

"На основе совместной международной деятельности Россия должна выработать научно обоснованную концепцию и системный подход, учитывающий национальные интересы и обеспечивающий оптимальное соотношение экологических приоритетов и социально-экономических интересов Арктического региона. Это можно сделать только на основе международной деятельности", - сказала она в ходе дискуссионного клуба проектного офиса развития Арктики (ПОРА).

Она добавила, что Арктика является ареной для международного научного сотрудничества. "Арктика - регион, в котором сталкиваются интересы многих стран, Арктика - это, конечно, территория диалога международного. И, конечно же, Россия должна быть заказчиком проектов, она должна быть форвардом, она должна идти впереди формирования арктической повестки", - сказала она.

Директор ГБУ "Арктический научно-исследовательский центр" Республики Саха (Якутия) Надежда Красильникова отметила, что объединение сил научного сообщества России поможет в решении вопросов изменения климата и экологической обстановки региона. "И мы здесь тоже, конечно, видим, что это поле, оно достаточно наукоемкое, оно достаточно нуждается <...> в методологическом развитии. И здесь, на мой взгляд, наша задача объединиться вокруг вот этой большой, растущей <...> научно-общественно-экономической проблемы, чтобы достичь тех целей, которые мы все ставим, о том, как развивать инструменты финансирования экологии, как их правильно предугадывать, риски климатические, как их оценивать, какие новые финансовые инструменты должны быть и на федеральном уровне, и на региональном уровне", - сказала она.

Кроме того, профессор МГИМО, член общественного совета ГК "Росатом", член общественного совета Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Юлия Зворыкина высказала мнение о поддержании научного и технологического лидерства России в сфере технологии плавучих малых АЭС, которые продемонстрировали эффективность работы в арктических условиях. "Нам нужно продолжить, конечно, исследования международные, в том числе в сфере мониторинга окружающей среды по оценке влияния атомной энергетики на морскую экологию", - добавила она.