Глава Кубани подал документы в избирком на регистрацию кандидатом в губернаторы

Выборы пройдут с 12 по 14 сентября

КРАСНОДАР, 24 июля. /ТАСС/. Действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подал подписи на регистрацию кандидатом на должность главы региона, выборы главы пройдут с 12 по 14 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Действующий глава региона сдал в Избирательную комиссию края подписи муниципальных депутатов, необходимые для прохождения муниципального фильтра и регистрации в качестве кандидата на предстоящих выборах", - говорится в сообщении.

По словам Кондратьева, приоритетом властей остается обеспечение честного и "прозрачного" хода выборов в регионе. "Сейчас мы переживаем непростой период, и доверие жителей играет ключевую роль. На выборах они смогут выразить свою позицию, а для нас главное - оправдать это доверие, - сказал он.

В марте губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать его кандидатуру на предстоящих выборах губернатора. Тогда Путин пожелал Кондратьеву удачи на выборах.

Кондратьев возглавляет Краснодарский край с 2015 года. На выборах главы региона в 2020 году он набрал 82,97% голосов избирателей и был переизбран на второй срок. 23 сентября 2020 года он вступил в должность.