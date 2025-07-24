На церемонии президента сопровождали губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и помощник президента Алексей Дюмин

СЕВЕРОДВИНСК /Архангельская область/, 24 июля. / ТАСС/. Президент Владимир Путин прибыл на церемонию подъема флага на атомоходе "Князь Пожарский", которая ознаменует его включение в состав Военно-морского флота (ВМФ) России.

На церемонии Путина сопровождали губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и помощник президента Алексей Дюмин, курирующий вопросы оборонно-промышленного комплекса в администрации главы государства.

О "Князе Пожарском"

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Пожарский" проекта 955А - восьмой в серии атомоходов "Борей/Борей-А". Каждый из кораблей этой серии несет по 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава" с разделяющимися головными частями индивидуального наведения.

Крейсер был заложен 23 декабря 2016 года, выведен из эллинга 3 февраля 2024 года, прошел все этапы испытаний. Корабль обладает высокими маневренными характеристиками и акустической малозаметностью. "Князь Пожарский" станет 142-й атомной подводной лодкой, построенной на стапелях предприятия Объединенной судостроительной корпорации "Севмаш".