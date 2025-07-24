В МИД России и индонезийское дипведомство констатировали важность налаживания и развития связей между ведущими медиа двух стран

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Россия и Индонезия констатировали важность налаживания и развития связей между ведущими СМИ двух стран и актуальность совместных усилий в противодействии распространению дезинформации и фейков. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства по итогам российско-индонезийских межмидовских консультаций по информационной проблематике.

"Проведен содержательный обмен мнениями по широкому спектру вопросов двустороннего взаимодействия с акцентом на дальнейшее укрепление практической координации в области информационного сопровождения внешнеполитической деятельности и работы со СМИ. Констатирована важность налаживания и развития связей между ведущими медиа двух стран, содействия профессиональной деятельности журналистов, актуальность совместных усилий в противодействии распространению дезинформации и фейков", - сообщили в дипведомстве.

Там также отметили, что на консультациях "выражена взаимная заинтересованность в дальнейшем углублении профильного сотрудничества". "Достигнута договоренность о проведении следующего раунда консультаций в 2026 году", - информировали в МИД РФ.