Захарова: реакция на слова Алиева дана по линии администрации президента РФ

Официальный представитель МИД России также отметила, что ее удивило присутствие на форуме внесенного в реестр террористов и экстремистов журналиста Дмитрия Гордона

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Реакция на слова азербайджанского лидера Ильхама Алиева по Украине была дана по линии администрации президента России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"Соответствующая реакция была дана по линии администрации президента", - сказала дипломат, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать соответствующие высказывания Алиева на международном медиафоруме в городе Ханкенди.

Захарова также отметила, что ее удивило присутствие на форуме внесенного в РФ в реестр террористов и экстремистов журналиста Дмитрия Гордона. "Я объясню почему: <...> вы заметьте, появление этого экстремиста Дмитрия Гордона всегда как черная метка для тех, кто возлагает на Запад некие надежды. Вы же помните трехчасовое интервью Дмитрия Гордона в Минске, которое было использовано затем и раскручено теми, кто собирался в Белоруссии провести антиконституционный, антигосударственный переворот. <...> Я думаю, что этого экстремистского кукушонка подбросили не просто так, - добавила она. - Поэтому согласна с теми, кто видит во всем происходящем руку Запада, руку западных ненавистников мира и стабильности на нашем пространстве, в наших странах. Мне кажется, такая действительно мощная и яркая сигнальная лампочка в виде переброски туда этого экстремиста".