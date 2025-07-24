Регистрация завершена, сообщил председатель избиркома Андрей Контиевский

АРХАНГЕЛЬСК, 24 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Архангельской области зарегистрировала кандидатом в губернаторы региона Олега Черненко ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), сообщил ТАСС председатель избиркома Андрей Контиевский. Всего на пост главы претендуют шесть человек, регистрация завершена.

"Сегодня избирательная комиссия зарегистрировала кандидата на должность губернатора Архангельской области Олега Черненко ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), всего у нас шесть кандидатов", - сказал Контиевский.

Ранее облизбирком зарегистрировал Марию Харченко (ЛДПР), Наталью Сорокину ("Зеленая альтернатива"), Романа Лябихова (КПРФ), Алексея Буглака ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") и действующего губернатора Александра Цыбульского ("Единая Россия"). Выборы губернатора Архангельской области пройдут 12, 13 и 14 сентября 2025 года.