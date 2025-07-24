Корабли составляют основу морских стратегических ядерных сил, отметил глава государства

СЕВЕРОДВИНСК /Архангельская область/, 24 июля. /ТАСС/. Ракетоносцы проекта "Борей-А" составляют основу морских стратегических ядерных сил РФ и с учетом возможностей их модернизации будут обеспечивать безопасность страны в предстоящие десятилетия. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии поднятия флага на новом атомном крейсере "Князь Пожарский".

"Сегодня здесь, в Северодвинске, в одном из ведущих центров кораблестроения России мы поднимаем военно-морской флаг на подводном крейсере стратегического назначения "Князь Пожарский". Передаем его в состав Военно-морского флота России", - обратился Путин к собравшимся и поздравил корабелов с этим событием.

В ближайшее время новый ракетоносец встанет на защиту морских рубежей и безопасности отечества, отметил президент.

"Это уже пятый серийный ракетоносец проекта "Борей-А", который поставлен в ВМФ за последние шесть лет. Такие корабли составляют основу морских стратегических ядерных сил и с учетом модернизационного ресурса будут обеспечивать безопасность нашего государства в предстоящие десятилетия", - подчеркнул он.

"Князь Пожарский" оснащен самым эффективным радиоэлектронным оборудованием и ударным вооружением, в том числе баллистическими ракетами "Булава", а также современными торпедными комплексами и средствами гидроакустического противодействия, уточнил российский лидер.

"За счет применения передовых конструкторских решений на корабле используются современные энергоустановки и навигационные приборы. Значительно улучшены условия службы и отдыха экипажа", - резюмировал он.