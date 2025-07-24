Президент Азербайджана также выразил соболезнованиям родным и близким погибших

БАКУ, 24 июля. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолета в Амурской области.

"Уважаемый Владимир Владимирович, глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области. В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю самые искренние соболезнования вам, родным и близким погибших", - говорится в телеграмме, текст которой опубликовало государственное информагентство АзерТАдж.