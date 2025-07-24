Подводные силы ВМФ вносят весомый вклад в региональную и глобальную стабильность, отметил глава государства

СЕВЕРОДВИНСК /Архангельская область/, 24 июля. /ТАСС/. Российский подводный флот играет ключевую роль в обеспечении ядерного паритета и сохранении мировой стратегической стабильности. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин на совещании по стратегии подводных сил ВМФ.

Глава государства предложил участникам встречи обсудить "комплекс вопросов, связанных с развитием подводного флота", и определить, "что удалось сделать за последние годы и на решении каких приоритетных задач предстоит сосредоточить внимание".

"Подводные силы ВМФ играют ключевую роль в обеспечении безопасности и суверенитета России, защите ее интересов, и вносят весомый вклад в региональную и глобальную стабильность, сохранение стратегического паритета", - подчеркнул верховный главнокомандующий.