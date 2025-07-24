Западных партнеров Киева не устраивают в том числе поражения ВСУ и ошибочные политические решения, считает сенатор от Херсонской области

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Западные партнеры Киева намерены избавиться от Владимира Зеленского из-за его ошибочных политических решений и репутационных потерь. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич, отметив, что Запад не устраивают в том числе поражения ВСУ на поле боя и скандалы с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).

"Западные партнеры Киева хотят избавиться от Владимира Зеленского на фоне его репутационных потерь. Его последняя выходка с подписанием закона (фактически ликвидирующего независимость НАБУ и САП), которую явно не одобрили кураторы, доказала, что он решил поиграть в свою игру. Поэтому для Запада сейчас важно не только поставить его на место, но и постепенно устроить все так, чтобы его поглотил режим, им же и созданный", - сказал Кастюкевич.

По словам сенатора, Запад не устраивает и ситуация на фронте, российские войска продвигаются вглубь территории Украины. Киев не может ответить на поле боя, поэтому нападает на мирных жителей России, как это было после третьего раунда переговоров РФ и Украины в Стамбуле, когда ВСУ атаковали Сочи, Краснодарский край, Крым. Особое недовольство партнеров Киева вызвал подписанный Зеленским закон о НАБУ и САП, который не дает возможность Европе следить за сохранностью средств, выделенных в качестве военной помощи Украине.

В связи с последним решением Зеленского в стране начались митинги, организованные по тем же технологиям, что и госпереворот на Украине в 2014 году. Именно при помощи недовольных жителей Европа намерена "убрать" от власти Зеленского, отмечает Кастюкевич. "Западные партнеры накинули петлю на его шею, гражданам страны осталось ее лишь затянуть", - подытожил он.

О ситуации с НАБУ и САП

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они сохраняли независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского, что привело к обострению конфликта. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам из близкого окружения Зеленского.

21 июля Служба безопасности Украины провела обыски у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. 22 июля Верховная рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Вечером того же дня около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, потребовав в том числе отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Несмотря на это, Зеленский подписал закон, он вступил в силу с 23 июля. Это привело к протестам - во многих городах Украины последние два дня проходили митинги. В день вступления закона в силу в центре Киева собралось более 9 тыс. митингующих.