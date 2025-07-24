Губернатор региона сообщил, что представил трех кандидатов в сенаторы

ЧЕБОКСАРЫ, 24 июля. /ТАСС/. Документы для регистрации в качестве кандидата на выборах главы Чувашии подал действующий руководитель региона Олег Николаев. Об этом сообщила в Telegram-канале избирательная комиссия республики.

"Поступил пакет документов для регистрации кандидата на должность главы Чувашской Республики от Олега Алексеевича Николаева, выдвинутого в порядке самовыдвижения. <…> [Он] представил подписи депутатов представительных органов муниципальных образований, <…> а также 4 996 подписей избирателей в свою поддержку", - говорится в сообщении.

По данным избиркома, 2 271 подпись подана с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. Николаев в Telegram-канале написал, что всего собрано более 200 тыс. подписей, назвав это высокой оценкой и авансом доверия. Глава региона добавил, что также представил трех кандидатов в сенаторы, из них первым в списке идет экс-президент Чувашии, сенатор Николай Федоров.

22-23 июля приняты документы для регистрации в качестве кандидатов на должность главы Чувашии от Владимира Савинова (партия "Зеленые"), Владимира Ильина ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Константина Степанова (ЛДПР) и Максима Морозова (партия "Новые люди"). 25 июля в 18:00 мск завершается прием документов на выдвижение и регистрацию кандидатов на должность главы Чувашии. Выборы пройдут 12-14 сентября. Руководитель региона избирается на пять лет.