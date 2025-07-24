В МИД России обратили внимание, что 23 июля Международный суд ООН вынес по запросу Генеральной Ассамблеи ООН первое в своей практике консультативное заключение об обязательствах государств в отношении изменения климата

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Россия намерена продолжать содействовать конструктивному международному диалогу по вопросам изменения климата. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Намерены продолжать содействовать конструктивному международному диалогу по вопросам изменения климата на основе международного права и справедливого баланса интересов", - отметили в МИД РФ.

В дипведомстве обратили внимание, что 23 июля Международный суд ООН вынес по запросу Генеральной Ассамблеи ООН первое в своей практике консультативное заключение об обязательствах государств в отношении изменения климата. "Суд рассмотрел два основных вопроса - содержание международно-правовых обязательств государств в области борьбы с изменением климата и характер правовых последствий, вытекающих из их нарушений, - добавили в МИД РФ. - Суд постановил, что государства обязаны принимать меры для предотвращения и смягчения последствий изменения климата на основании норм международного права, включая положения Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Парижского соглашения, а также обычно-правовые нормы, такие как обязательства по предотвращению значительного трансграничного вреда окружающей среде и по международному сотрудничеству".

Как отметили в министерстве, вынесенное судом заключение носит комплексный характер и затрагивает множество источников и несколько отраслей международного права, а потому требует тщательного изучения. "Консультативные заключения формально не обладают обязательной юридической силой, однако с учетом статуса Международного суда как главного судебного органа системы ООН его позиция может оказать влияние на дальнейшее развитие международного права в области изменения климата", - указали в МИД РФ.

"Российская Федерация как активный участник международного климатического процесса приняла участие в данном производстве. Позиция нашей страны была представлена в письменной и устной формах", - заключили в министерстве.