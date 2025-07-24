В МИД РФ призвали стороны к сдержанности и диалогу

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Россия выражает обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта на таиландско-камбоджийской границе и призывает стороны к сдержанности.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Российская сторона выражает обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта и призывает стороны к сдержанности и налаживанию диалога с целью урегулирования таиландско-камбоджийских противоречий мирными средствами", - отметила дипломат.

Захарова добавила, что "многие территориальные разногласия в мире являются наследием колониальной политики Запада".

"Полагаем, что в условиях деградации общей обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе важно вести поиск возможных путей решения существующих споров в присущем АСЕАН духе единства и солидарности", - резюмировала она.