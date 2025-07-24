Первый заместитель постоянного представителя Дмитрий Полянский отметил успешную реализацию совместных инициатив по изучению культурного наследия мусульманских народов России

ООН, 24 июля. /ТАСС/. Россия и Организация исламского сотрудничества (ОИС) последовательно развивают отношения, сотрудничество включает широкий спектр направлений. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Наше сотрудничество с ОИС не ограничивается политикой и безопасностью. Оно включает широкий спектр направлений: от противодействия терроризму и экстремизму до защиты традиционных духовно-нравственных ценностей, борьбы с религиозной дискриминацией, - сказал он на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по вопросу ее взаимодействия с ОИС. - Отношения между Россией и ОИС поступательно развиваются. После вынужденной паузы, вызванной пандемией, была восстановлена практика регулярных политических консультаций между МИД России и генсекретариатом ОИС. Наращивается сотрудничество по парламентской линии, в сфере образования, науки и культуры, включая проекты с участием таких структур ОИС, как Исследовательский центр исламской истории, искусства и культуры и Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры".

Полянский отметил "успешную реализацию совместных инициатив по изучению культурного наследия мусульманских народов России". "Молодежь из исламских стран активно обучается в российских университетах и духовных академиях. В свою очередь студенты из России проходят обучение в учебных заведениях стран ОИС, - подчеркнул он. - Плодотворно развивается и взаимодействие по линии институтов, занимающихся вопросами прав человека. Расширяется кооперация по таким направлениям, как обеспечение безопасности объектов в сейсмоопасных районах и развитие технологий на базе искусственного интеллекта".

Российский дипломат также указал на важность партнерского взаимодействия ООН и ОИС в целях урегулирования конфликтов. "В этом контексте особо отмечаем востребованность совместных усилий по деэскалации палестино-израильского конфликта, прежде всего в секторе Газа, где продолжается настоящая гуманитарная катастрофа. Военная операция ЦАХАЛ в анклаве провоцирует эскалацию насилия в акватории Красного моря и в Йемене, на границах Израиля с Ливаном и Сирией и шире, - сказал Полянский. - В этой связи ценим общий настрой стран ОИС на отказ от силовых методов урегулирования конфликтов, противодействие мусульманских государств попыткам задвинуть палестинскую проблематику на второй план".