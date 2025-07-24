Кандидата от КПРФ Шпотина зарегистрировали на выборах главы Костромской области

На выборы выдвинулись всего пять кандидатов, в числе которых действующий губернатор региона Сергей Ситников

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Костромской области зарегистрировала секретаря по организационно-партийной работе регионального отделения КПРФ Сергея Шпотина в качестве кандидата для участия в выборах губернатора. Об этом сообщается на сайте избиркома.

"Сегодня избирательная комиссия Костромской области зарегистрировала второго кандидата на пост губернатора региона. Им стал Шпотин Сергей Владимирович, секретарь по организационно-партийной работе костромского областного отделения политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации", выдвинутый названным избирательным объединением", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, документы на выдвижение и регистрацию соответствуют требованиям избирательного законодательства. На заседании избиркома Сергею Шпотину вручили соответствующее удостоверение.

Всего на выборы выдвинулись пять кандидатов, помимо Шпотина, это действующий губернатор Костромской области Сергей Ситников от "Единой России", Юрий Кудрявцев от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", пенсионер Юрий Миндолин от партии ЛДПР и депутат Костромской областной думы Николай Цвиль от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду".