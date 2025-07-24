Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани направил телеграмму российскому лидеру

ДОХА, 24 июля. /ТАСС/. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области. Об этом сообщила канцелярия главы арабского государства.

"Его Высочество шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, эмир Государства Катар, направил Его Превосходительству Владимиру Путину, президенту Российской Федерации, телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей при крушении пассажирского самолета в Тындинском районе на востоке России", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте канцелярии эмира.