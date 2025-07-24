Дебаты пройдут с 23 по 29 сентября

ООН, 24 июля. /ТАСС/. Российская Федерация на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ООН) будет представлена на уровне министра, следует из предварительного списка выступающих, имеющегося в распоряжении ТАСС.

Всего в период дебатов, которые начнутся 23 сентября и завершатся 29 сентября, ожидается выступление 188 делегаций, около 150 из них будут представлены на уровне глав государств и правительств. Россия, как ожидается, выступит с трибуны Генассамблеи ООН 27 сентября.

В последние годы делегацию РФ на общих дебатах ГА ООН возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Состав российской делегации ежегодно утверждается президентом РФ.