На площадке соберутся правительственные делегации от восьми стран: России, Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении

ГОРНО-АЛТАЙСК, 25 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин 25 июля примет участие в мероприятиях Международной экологической конференции. Она состоится в Республике Алтай на территории всесезонного курорта "Манжерок".

На площадке соберутся правительственные делегации от восьми стран: России, Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении. Эти государства взаимодействуют по экологическим вопросам как в двустороннем формате, так и в рамках международных объединений.

Согласно программе, откроет конференцию пленарное заседание "Экологические вызовы: на пути к устойчивому развитию". Во время него премьер-министры России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана расскажут о природоохранной и экологической повестке своих стран.

На экспертной сессии "Как удержать мировой водный баланс?" выступят министры природных ресурсов, экологии и окружающей среды. Они обсудят, как климатические изменения влияют на водные ресурсы и какие меры необходимо принимать уже сейчас, чтобы минимизировать негативные последствия.

Тематическая сессия "Экологический туризм: визитная карточка государства" посвящена вопросам регулирования антропогенной нагрузки на природные комплексы, роли экотуризма в экономическом развитии, вопросам разработки и оборудования экологических маршрутов и функционирования трансграничных заповедников и национальных парков.

Помимо этого, на конференции обсудят развитие трансграничного экологического туризма, защиту особо охраняемых природных территорий и сохранение биоразнообразия. Например, совместные усилия пяти государств в восстановлении численности снежного барса: редкая кошка обитает только в России, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане.