Президент отметил добросовестное выполнение следователями своего профессионального долга

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил работников следственных органов СК, МВД и ФСБ с профессиональным праздником. Глава государства отметил их объективность и самоотдачу.

"Поздравляю вас с праздником, Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации, - обратился глава государства. - Благодарю за эффективную и напряженную работу, важную и необходимую для всего нашего общества, для России".

Следователи, отметил Путин, отвечают за решение целого ряда серьезных задач - "прежде всего, это борьба с наиболее опасными проявлениями криминальной угрозы, с организованной преступностью и коррупцией, наркоторговлей, терроризмом и экстремизмом". "Такая работа требует от вас предельной самоотдачи, объективности при производстве предварительного следствия по уголовным делам", - подчеркнул президент.

Глава государства отметил добросовестное выполнение следователями своего профессионального долга, благодаря чему работники следствия вносят "весомый вклад в защиту прав и свобод граждан, в укрепление институтов и принципов правового государства", а также обеспечивают верховенство закона.

"Уверен, что сотрудники наших следственных органов будут и впредь достойно и с честью решать все поставленные перед ними задачи, бороться за коренные интересы России и нашего народа", - убежден президент.

25 июля отмечается День сотрудника органов следствия РФ - профессиональный праздник работников СК, следственных подразделений МВД и ФСБ РФ. Он установлен правительством России в 2013 году.