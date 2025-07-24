МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российские следователи сталкиваются сегодня с вызовами в том числе и в цифровом пространстве. Одна из их важных задач - защитить россиян, включая пенсионеров и семьи бойцов СВО, от циничных мошенниках, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем сотрудника органов следствия РФ.

"Важно грамотно и оперативно координировать повседневную деятельность с коллегами из других подразделений и ведомств с учетом актуальных современных вызовов, в том числе в цифровом пространстве", - заметил президент.

Глава государства подчеркнул, что следователи должны "разоблачать теневые финансовые махинации, изощренные схемы мошенничества, направленные на циничный, бессовестный обман людей, пожилых граждан, членов семей участников специальной военной операции".