Согласие в обществе должно быть надежно защищено, отметил президент

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Любые попытки посягательства извне на российский суверенитет и традиционные ценности должны быть жестко пресечены. Это задача следователей, подчеркнул президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем сотрудника органов следствия РФ.

"Необходимо жестко пресекать информационные диверсии и провокации, любые попытки вмешательства извне в наши внутренние дела", - указал глава государства.

"Суверенитет России, традиционные ценности, межнациональный мир и согласие в обществе должны быть надежно защищены", - подчеркнул президент.