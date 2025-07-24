Бастрыкин поблагодарил следователей за верность высоким стандартам

Эта профессия требует не только высокого мастерства, но и проявления мужества и самоотдачи, подчеркнул председатель СК

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником, отметив их верность высоким стандартам профессии и бескомпромиссную борьбу за справедливость.

"Уважаемые коллеги и ветераны следствия, курсанты и кадеты образовательных учреждений Следственного комитета России! Сегодня мы празднуем День сотрудника органов следствия Российской Федерации. <...> Благодарю вас за верность высоким стандартам профессии и бескомпромиссную борьбу за справедливость!", - приводятся его слова в тексте поздравления, опубликованном в Telegram-канале СК.

Бастрыкин подчеркнул, что профессия следователя требует не только высокого мастерства, но и проявления мужества и самоотдачи. Председатель Следственного комитета также отметил значимость деятельности Судебно-экспертного центра, созданного пять лет назад, специалисты которого ежегодно проводят большое количество экспертиз и исследований, внося важный вклад в работу следственных подразделений, включая новые регионы России.

Председатель СК РФ обратил внимание на вклад следователей и криминалистов СК, которые работают в зоне проведения специальной военной операции и документируют преступления представителей киевского режима.

25 июля отмечается День сотрудника органов следствия РФ - профессиональный праздник работников СК, следственных подразделений МВД и ФСБ РФ. Он установлен правительством России в 2013 году.