Депутат Госдумы от Крыма, член парламентского комитета по безопасности отметил, что "сами по себе переговоры носили ярко выраженный нейтральный характер"

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. Третий раунд переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле прошел без знаковых решений, но его итоги вселяют надежду на продолжение диалога. Такое мнение выразил ТАСС депутат Госдумы от Крыма, член парламентского комитета по безопасности Михаил Шеремет.

"Сами по себе переговоры носили ярко выраженный нейтральный характер без знаковых решений, при этом по-прежнему остаются важным гуманитарным инструментом, позволяющим обеим сторонам быть услышанными. Что является обнадеживающе-приоткрытым окном возможностей, вселяющим надежду на продолжение диалога в поисках оптимального решения", - сказал он.

Переговоры в Стамбуле

Первый раунд прямых переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 16 мая, он завершился договоренностями об обмене пленными по формуле "1 000 на 1 000" и решением о представлении сторонами меморандумов по аспектам преодоления кризиса.

Второй раунд возобновленных прямых переговоров состоялся также в Стамбуле 2 июня. По его итогам стороны обменялись проектами меморандумов о мирном урегулировании, а также договорились об обмене тяжелоранеными военнопленными и телами погибших. Москва также передала Киеву несколько тысяч тел погибших.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд прямых российско-украинских переговоров по украинскому урегулированию. Перед встречей в полном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели разговор тет-а-тет. Переговоры в полном составе продлились около 40 минут, в ходе которых стороны обсудили позиции, изложенные в проектах меморандумов.