РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июля. /ТАСС/. Короткие гуманитарные паузы до 48 часов на линии фронта не позволят ВСУ усилить свои позиции из-за полного контроля российских войск за передвижениями противника и подъездными дорогами. Об этом ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле российская сторона предложила Киеву вернуться к коротким гуманитарным паузам по 24-48 часов на линии фронта, чтобы собирать с поля боя тела погибших и раненых военнослужащих.

"За сутки-двое [главнокомандующий ВСУ Александр] Сырский и его команда ничего не сделают, потому что на любом театре военных действий, будь то херсонское и запорожское направления или днепропетровское и сумское, мы контролируем полностью всю ситуацию, с помощью наших систем передвижения мы контролируем противника, подъездные дороги, там где находятся в полуокружении и наемники, и отряды ВСУ. Поэтому, если будет какое-то движение, то мы сможем это дело оперативно ликвидировать", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время на поле боя находятся тяжелораненые бойцы как ВС РФ, так и ВСУ и их необходимо доставлять в больницы.

В преддверии Дня Победы президент РФ Владимир Путин объявлял о перемирии с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая, до этого перемирие РФ объявляла накануне Пасхи. Оно действовало с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля. Как сообщали в Минобороны России, со стороны ВСУ было зафиксировано 4,9 тыс. нарушений режима перемирия.