Регион веками строит отношения с РФ, подчеркнул президент союза Ара Абрамян

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент Союза армян России Ара Абрамян в интервью ТАСС выразил надежду на то, что решение об управлении Соединенными Штатами транспортным маршрутом, проходящим через Сюникскую область Армении, принято не будет, так как присутствие США в регионе, веками выстраивающем связи с Россией, невозможно.

"Если мы живем здесь, в регионе, где веками выстраиваются отношения с Россией, то какая Америка? Надеюсь, что этого решения не будет. Говорят, французы хотят [строить транспортный коридор через Сюник], американцы хотят, англичане хотят, десять компаний назвали. Но при чем тут они? А что хочет Армения? Мы не против отношений с этими странами. Но транспортный коридор - это не только политика, это и при правильном подходе экономическая выгода, учитывая стратегическую важность этой дороги, в которой столько заинтересованных сторон. Но вместо дивидендов Армении пока только вред наносится", - сказал Абрамян.

Ранее в региональных СМИ появилась информация о том, что США предложили передать под контроль частной компании управление транспортным коридором, соединяющим основную часть Азербайджана с его анклавом в Нахичевани, в рамках заключения мирного договора между Баку и Ереваном. Коридор проходит через Сюникскую область Армении, в Азербайджане его называют Зангезурским коридором. Этот вопрос якобы обсуждался во время переговоров между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на встрече в Абу-Даби 10 июля. В свою очередь Пашинян подтвердил, что Ереван получил от американской стороны предложение, касающееся управления этим коридором, для разблокирования транспортных коммуникаций.

Посол США в Турции Том Баррак при этом отмечал, что Вашингтон "готов арендовать на 100 лет участок территории Армении, который соединяет Азербайджан и его анклав в Нахичевани, граничащий с Турцией".

22 июля испанское издание Periodista Digital опубликовало статью, в которой в числе прочего утверждалось, что Армения, Азербайджан и США согласились оформить "Меморандум о взаимопонимании по созданию транспортного коридора через мост Трампа". Правительство Армении, комментируя эту публикацию, назвало ее очередным проявлением гибридной войны и манипулятивной пропагандой.