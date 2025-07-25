Украинские военнопленные, которые возвращаются в свою страну, как правило, попадают в штрафбаты и батальоны теробороны, добавил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июля. /ТАСС/. Украинских военнопленных, которые отказывают от обмена и возвращения домой, после проверок формируют в украинский батальон под командованием Вооруженных Сил России. Об этом заявил ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле представители РФ и Украины договорились о новых обменах военнопленными.

"На сегодняшний день есть военнопленные, которые отказываются от возвращения домой, хотят остаться здесь. Некоторые заключают договора после проверки с подразделениями, которые сформированы из солдат украинской армии под командованием ВС РФ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, те украинские военнопленные, которые соглашаются вернуться в свою страну, как правило, попадают в штрафбаты и батальоны теробороны. На Украине, по словам депутата ГД - это равнозначно, поскольку штурмовые подразделения, батальоны теробороны и штрафбаты ВСУ бросают в самое пекло сражений.

"За ними находятся националисты, которые по ним стреляют, если они сдаются в плен и не дают им возможность отступать", - уточнил Водолацкий.

Встреча представителей Москвы и Киева в Стамбуле 23 июля стала третьей и продлилась порядка 40 минут. Итогом первого раунда 16 мая стали договоренности об обмене пленными по формуле "1 000 на 1 000", по итогам второго раунда стороны обменяли "1 200" на "1 200" солдат.