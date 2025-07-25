Большое опасение вызывает будущее местных жителей, которые остались в населенном пункте и ждут прихода российской армии, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июля. /ТАСС/. Активное продвижение российских войск у Красноармейска (украинское название - Покровск) позволяет говорить о неминуемом освобождении города от нацистской оккупации. Об этом ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев сообщал о том, что военнослужащие РФ продвигаются с юго-западной и северо-западной сторон к Красноармейску и наносят мощные удары по Вооруженным силам Украины с дронов различных модификаций, не оставляя ВСУ "шансов выжить".

"Мы, максимально уберегая своих бойцов от потерь, движемся и окружаем, выходим на окраины Красноармейска. Это видно по карте движения наших подразделений, особенно тех, которые сегодня заходят уже со стороны Днепропетровской области, потому что Красноармейск находится почти что на границе Днепропетровской области", - сказал собеседник агентства. Поэтому дни нахождения Красноармейска в оккупации у нацистов сочтены, "это уже не вызывает сомнения", добавил он.

По его словам, большое опасение вызывает будущее местных жителей, которые остались в Красноармейске и ждут прихода российской армии, отступающие националисты из подразделений ВСУ могут подвергнуть их массовому уничтожению.

Красноармейск - важный узел материально-технического снабжения украинской группировки в ДНР. Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) отмечал, что потеря города станет катастрофой для Украины.