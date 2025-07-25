Александр Дарчиев посетил прием в посольстве Китая по случаю 98-й годовщины образования НОАК

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Посол России в США Александр Дарчиев и посол Китая Се Фэн выразили удовлетворение динамично развивающимися отношениями стратегического партнерства России и КНР. Об этом говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале российского диппредставительства.

Из него следует, что посол России посетил прием в посольстве КНР по случаю 98-й годовщины образования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и отмечаемого в 2025 году 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Главы российского и китайского диппредставительств "выразили удовлетворение динамично развивающимися отношениями стратегического партнерства России и КНР на современном непростом этапе международного развития", подчеркнули в посольстве РФ.

"Глава российской дипмиссии передал теплые поздравления по случаю знаменательных дат, особо отметив мужество китайского народа и бесчисленные жертвы, понесенные им во время героического сопротивления японской агрессии. Подчеркнул важную роль боевого союзничества Красной армии и НОАК в разгроме оккупационных сил императорской Японии, союзника нацистской Германии", - отметили в пресс-службе диппредставительства.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в конце августа - начале сентября состоится визит российского лидера Владимира Путина в КНР, где он примет участие в мероприятиях, посвященных юбилею победы во Второй мировой войне.

Военный парад в честь 80-й годовщины победы во Второй мировой войне и Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам состоится в Пекине 3 сентября. На параде Китай продемонстрирует технику собственного производства, которая находится у него на вооружении.