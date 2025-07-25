Мишустин призвал активизировать международное сотрудничество в сфере климата

Премьер-министр отметил, что вопросы улучшения окружающей среды и сохранения природы находятся в центре внимания правительства России

МАНЖЕРОК /Республика Алтай/, 25 июля. /ТАСС/. Россия плотно занимается вопросами сохранения природы и изменения климата, но действительно эффективно бороться с вызовами в этой сфере страны смогут только вместе. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Международной экологической конференции.

"Вопросы улучшения окружающей среды, сохранения природы всегда в центре внимания правительства России. Президент Владимир Владимирович Путин одной из национальных целей развития обозначил экологическое благополучие. И мы будем делать все необходимое для достижения этой цели. Но ни одна страна не способна справиться с такими вызовами в одиночку. Предлагаю активизировать нашу работу на этом направлении - на благо нынешнего и будущих поколений", - сказал он.

Мишустин обратил внимание, что в странах Евразии проживают миллиарды человек. Растет нагрузка на окружающую среду. "И если мы хотим сберечь богатство природы для будущих поколений, необходимо вместе добиваться улучшения экологической ситуации. Ведь речь идет о здоровье и благополучии людей", - подчеркнул он.

Премьер отметил, что Россия активно занимается вопросами экологии в рамках двусторонних и многосторонних форматов - по линии СНГ, ШОС, БРИКС и других организаций. "Важно, чтобы все достигнутые договоренности реализовывались на практике. Дополнялись новыми направлениями", - указал он.