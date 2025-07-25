Кроме того, сертификаты об успешном прохождении тестирования при их внесении в профильную информационную систему будут заверять квалифицированной электронной подписью

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который освобождает от необходимости проходить тест на знание русского языка и истории России мигрантов, работающих в РФ в рамках квоты кабмина.

Норма внесена в закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". В настоящий момент при подаче заявления о выдаче разрешения на работу мигранты обязаны предоставить сертификат, подтверждающий владение русским языком, а также знание истории РФ и законодательства страны. Одобренный закон освобождает от этого требования иностранных граждан, которые работают в России на основании разрешений, полученных в рамках специальной квоты правительства РФ.

Документ предполагает и другие поправки в действующее законодательство. В частности, сертификаты об успешном прохождении тестирования при их внесении в профильную информационную систему будут заверять квалифицированной электронной подписью. Кроме того, закон предусматривает включение Минобрнауки в перечень госорганов, которые могут использовать указанную информсистему для подтверждения наличия сведений о выданных сертификатах.

Также закон увеличивает с 30 до 90 дней срок, в течение которого мигранты при получении разрешения на работу обязаны предоставить сертификат об успешном прохождении тестирования.