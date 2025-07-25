Владимир Комаров руководил стратегической группой Центра национальных проектов АНО "Аналитический центр при правительстве Российской Федерации"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Владимира Комарова руководителем управления экспертизы и планирования правительства России.

"Председатель правительства Михаил Мишустин назначил Владимира Комарова начальником управления экспертизы и планирования правительства России. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

До назначения на эту должность Комаров руководил стратегической группой Центра национальных проектов АНО "Аналитический центр при правительстве Российской Федерации".

Комаров родился в 1985 году, в 2008 году окончил МГУ им. М. В. Ломоносова, имеет степень кандидата экономических наук. Работал на различных должностях в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) и в Министерстве экономического развития России. Участвовал в разработке стратегий развития государства.