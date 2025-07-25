В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского до конца августа

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, встреча должна поставить точку в урегулировании на Украине и зафиксировать договоренности, которые будут выработаны

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским до конца августа вряд ли возможна. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, встреча на высшем уровне между РФ и Украиной должна поставить точку в урегулировании и зафиксировать все достигнутые договоренности.

"Встреча на высшем уровне может и должна поставить окончательную точку в урегулировании [на Украине] и зафиксировать те модальности и те договоренности, которые предстоит выработать в ходе экспертной работы. Делать наоборот - невозможно", - подчеркнул представитель Кремля.

"Можно ли такой сложнейший процесс пройти за 30 дней? Очевидно, что вряд ли", - подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о возможности встречи Путина и Зеленского до конца августа. "Потом, здесь очень хорошо известна наша позиция, наша позиция изложена в том проекте меморандума, который был передан украинской стороне", - добавил он, отметив, что на данный момент проекты меморандумов по урегулированию диаметрально противоположны и стороны ждет большая работа.

Ранее Песков, комментируя предложения украинской стороны после третьего раунда переговоров в Стамбуле о встрече Путина и Зеленского, сообщил, что "Киев ставит повозку впереди лошади, предлагая организовать встречу лидеров двух стран еще до достижения каких-либо договоренностей".