Пресс-секретарь президента России заявил о необходимости следовать резолюциям СБ ООН

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Приверженность решениям Совета Безопасности ООН - это единственный верный путь выхода из ситуации, которая сложилась вокруг Палестины. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

"Мы исходим из всех резолюций ООН и считаем, что приверженность всем резолюциям является единственно правильным путем поиска выхода из сложной ситуации, в которой сейчас пребывает регион [Палестина]", - подчеркнул он.

24 июля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страна официально признает Государство Палестина на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.

В 2024 году при обострении ситуации на Ближнем Востоке о признании Государства Палестина объявили власти Ирландии, Испании и Норвегии. Израиль в ответ заявил об отзыве послов из Дублина, Мадрида и Осло для консультаций. Одновременно главы диппредставительств Ирландии, Испании и Норвегии были вызваны в МИД еврейского государства. Советский Союз, правопреемницей которого является Россия, признал Государство Палестина в 1988 году.