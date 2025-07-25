Двугосударственная модель урегулирования на Ближнем Востоке - это то, что обсуждалось все время, отметил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Россия всегда поддерживала двугосударственную модель урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Двугосударственная модель урегулирования на Ближнем Востоке - это то, что обсуждалось все время, и то, что зафиксировано в соответствующих документах. Россия всегда придерживалась этой точки зрения", - сказал он. Так пресс-секретарь российского лидера ответил на вопрос, поддерживают ли в Кремле заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Париж официально признает Государство Палестину на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.

В 2024 году при обострении ситуации на Ближнем Востоке о признании Государства Палестина объявили власти Ирландии, Испании и Норвегии. Израиль в ответ заявил об отзыве послов из Дублина, Мадрида и Осло для консультаций. Одновременно главы диппредставительств Ирландии, Испании и Норвегии были вызваны в МИД еврейского государства. Советский Союз, правопреемницей которого является Россия, признал Государство Палестина в 1988 году.