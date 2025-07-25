По словам представителя Кремля, "вряд ли их можно сблизить в одночасье"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Проекты меморандумов России и Украины являются диаметрально противоположными, сблизить позиции стран по урегулированию в короткие сроки не получится.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас подходы к проектам меморандумов, которыми [стороны] обменялись во время второго раунда, диаметрально противоположны. Вряд ли их можно сблизить в одночасье. Для этого потребуется очень сложная дипломатическая работа", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, возможна ли встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд прямых российско-украинских переговоров по украинскому урегулированию. Перед встречей в полном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели разговор тет-а-тет. Переговоры в полном составе продлились около 40 минут, в ходе которых стороны обсудили позиции, изложенные в проектах меморандумов.

По итогам встречи стороны договорились об обменах не только военных, но и гражданских лиц. Россия предложила Украине создать онлайн три рабочие группы для решения политических, военных и гуманитарных вопросов. Кроме того, Москва предложила Киеву передать еще 3 000 тел военнослужащих ВСУ, а также вернуться к коротким гуманитарным паузам на линии фронта для сбора раненых и тел погибших.