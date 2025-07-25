Оно пройдет в режиме видеоконференции, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу совещание с Советом безопасности, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Он работает в Кремле. Сегодня президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции", - отметил Песков, рассказывая о графике главы государства.

Представитель Кремля также анонсировал ряд уже закрытых от прессы служебных встреч президента.

Путин регулярно проводит оперативные совещания с Советом безопасности. Так, 4 июля президент обсудил с постоянными членами Совбеза вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков. А в конце весны совещание было посвящено вопросам здравоохранения и обеспечения граждан лекарствами.