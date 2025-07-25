Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал позиции Пекина и Москвы в отношении Брюсселя

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Страны Евросоюза теряют экономическую мощь, политическое влияние и суверенность. Эти процессы будут развиваться в динамике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал позиции Китая и РФ в отношении Евросоюза.

"Здесь нет сильных расхождений, есть очевидная тенденция в том плане, что ЕС теряет и свою экономическую мощь, динамика развития экономики стран ЕС как раз об этом говорит, ЕС теряет свое политическое влияние, ЕС теряет свою суверенность", - сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что эти процессы "будут развиваться в динамике".