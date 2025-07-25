Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Георгия Михно новым послом в Польше, освободив от этой должности Сергея Андреева. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

"Назначить Михно Георгия Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Польша", - говорится в указе.

Георгий Михно родился в 1972 году. Ранее занимал должность заместителя директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ.

Сергей Андреев был послом России в Польше с августа 2014 года.