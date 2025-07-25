В Хабаровске пройдет парад в честь Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин ожидает, что президент России Владимир Путин посетит парад в честь Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, который пройдет в сентябре 2025 года в Хабаровске.

"Владимир Владимирович [Путин] обещал лидеру КНР Си Цзиньпину присутствовать и на том параде [посвященному 80-летию Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны в Пекине], с высокой степенью вероятности - с другими иностранными лидерами, которые будут присутствовать в Пекине. А вот после этого, конечно, Владимир Владимирович приедет", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможности приезда президента в Хабаровск 3 сентября.

Демешин отметил, что парад пройдет по центральной площадки Хабаровска, сейчас ее реконструируют и должны завершить работы в августе.

Военный парад в честь Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны пройдет в Хабаровске впервые 3 сентября этого года. Ранее Демешин также сообщал, что более 350 праздничных мероприятий пройдут в населенных пунктах края в преддверии празднования.

В эти же даты - с 3 по 6 сентября - во Владивостоке пройдет десятый Восточный экономический форум (ВЭФ). Главной темой форума станет "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания".