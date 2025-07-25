Путин проведет встречу с Матвиенко по итогам парламентской сессии

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что встреча пройдет во второй половине дня

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сегодня обсудит итоги парламентской сессии с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко при личной встрече. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.

"По завершении весенней сессии нашей верхней палаты президент встретится с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Думаю, это будет вторая половина дня", - рассказал он.

Президент традиционно принимает председателей палат Федерального собрания РФ по итогам парламентских сессий. Те обычно рассказывают главе государства о количестве принятых за полгода законов, выделяют наиболее важные законотворческие инициативы. Путин уже провел встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Среди принятых законов глава Думы выделил расширение оснований для лишения мигрантов гражданства РФ. Президент, в свою очередь, отметил, что в весеннюю сессию парламентарии приняли больше всего законов, касающихся госстроительства.