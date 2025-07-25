Шанс встречи Путина с Зеленским и проекты меморандумов. Темы брифинга Пескова

Возможность встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, проекты меморандумов об урегулировании на Украине и ситуация вокруг Палестины стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
- Президент России Владимир Путин проведет в пятницу совещание с Советом безопасности РФ.
- Он также встретится с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.
- У главы государства также запланирован ряд закрытых от прессы служебных встреч.
О возможности встречи Путина и Зеленского
- Кремль выразил сомнения в возможности встречи Путина и Зеленского до конца августа: "Можно ли такой сложнейший процесс пройти за 30 дней? Очевидно, что вряд ли".
- Встреча Путина с Зеленским вряд ли возможна в ближайшее время, так как она призвана будет "поставить окончательную точку в урегулировании [на Украине] и зафиксировать те модальности и те договоренности, которые предстоит выработать в ходе экспертной работы", но на данный момент они еще не достигнуты: "Делать наоборот невозможно".
Об украинском урегулировании
- Проекты меморандумов России и Украины диаметрально противоположны, "вряд ли их можно сблизить в одночасье": "Для этого потребуется очень сложная дипломатическая работа".
О ЕС
- Страны Евросоюза теряют экономическую мощь, политическое влияние и суверенность: "Здесь нет сильных расхождений, есть очевидная тенденция в том плане, что ЕС теряет и свою экономическую мощь, динамика развития экономики стран ЕС как раз об этом говорит".
О ситуации вокруг Палестины
Приверженность решениям Совета Безопасности ООН является единственным верным путем выхода из сложной ситуации вокруг Палестины: "Мы исходим из всех резолюций ООН и считаем, что приверженность всем резолюциям является единственно правильным путем поиска выхода из сложной ситуации, в которой сейчас пребывает регион [Палестина]".
О сообщениях СМИ об американце на спецоперации
- Кремль не слышал о гражданине США Дереке Хаффмане, который, как сообщали СМИ, приехал в Россию и отправился на спецоперацию: "Если он приехал в Россию, то он мог, конечно, подписать контракт с Минобороны, и мог это сделать только добровольно никто его принудить не мог".
О Высоцком
Поэт, актер Владимир Высоцкий является неотъемлемой частью российской культуры: "Для России Высоцкий особенное явление. В Кремле к нему относятся так же, как и все россияне. Его любят и помнят".