Шанс встречи Путина с Зеленским и проекты меморандумов. Темы брифинга Пескова

Приверженность решениям Совета Безопасности ООН является единственным верным путем выхода из сложной ситуации вокруг Палестины: "Мы исходим из всех резолюций ООН и считаем, что приверженность всем резолюциям является единственно правильным путем поиска выхода из сложной ситуации, в которой сейчас пребывает регион [Палестина]".