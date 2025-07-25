Путин упростил возвращение в Россию некоторых граждан Молдавии

Речь идет о молдаванах, которые не успели узаконить пребывание в РФ

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Граждане Молдавии, которые не успели узаконить пребывание в России, смогут урегулировать свое правовое положение до 2026 года. Такой указ, смягчающий требования, подписал президент РФ Владимир Путин.

Таким образом, возвращающиеся в РФ граждане Молдавии, которые пока не узаконили свое пребывание в соответствии с действующими правилами, "въезжающие в 1 октября 2025 года в Российскую Федерацию из Республики Молдова, в том числе через территории третьих государств, вправе урегулировать свое правовое положение в Российской Федерации, обратившись до 1 января 2026 года включительно в территориальный орган министерства внутренних дел".