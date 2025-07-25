Председатель верхней палаты парламента поблагодарила сенаторов за большую проделанную работу

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Весенняя сессия Совета Федерации в текущем году получилась насыщенной, продолжительной и активной. Об этом председатель СФ Валентина Матвиенко заявила на итоговом заседании сессии.

"Весенняя сессия получилась насыщенной, продолжительной, активной. Более подробно с ее итогами можно ознакомиться в аналитическом докладе, который традиционно размещен в открытом доступе на сайте Совета Федерации", - сказала Матвиенко.

Она поблагодарила сенаторов за большую проделанную работу, а также заместителей председателя Совета Федерации и председателей комитетов за координацию этой работы.

Ранее Матвиенко сообщила, что Совет Федерации рассмотрел 355 законов в ходе 13 пленарных заседаний весенней сессии. При этом сенаторами было внесено 196 законодательных инициатив.