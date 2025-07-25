Документ превысил пределы мандата и больше не может служить изначальным прикладным задачам, сообщили в МИД РФ

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Россия выходит из конвенции по водно-болотным угодьям, так как она превысила пределы мандата и больше не может служить изначальным прикладным задачам. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, размещенном на сайте ведомства.

"В России начаты внутригосударственные процедуры, необходимые для выхода из этого международного механизма", - сообщили в ведомстве. В МИД РФ пояснили, что "начиная с 2022 года Конвенция о водно-болотных угодьях (ВБУ), имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц (Рамсарская конвенция, РК), вышла далеко за пределы своего мандата, несмотря на ее сугубо прикладные задачи". "Регулярные попытки призвать страны-участники, а также секретариат РК придерживаться круга ведения конвенции неизменно сталкивались с откровенным саботажем.

"В текущих условиях использование инструментов РК для охраны российских водно-болотных угодий не представляется возможным", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ указали, что "после прекращения участия в Рамсарской конвенции Российская Федерация продолжит обеспечивать защиту и устойчивое использование всех российских водно-болотных угодий, а также совершенствовать национальную нормативно-правовую базу в этой области". В перечень Рамсарской конвенции входит 50 водных объектов России, при этом многие из них уже имеют самый высокий охранный статус - включены в границы особо охраняемых природных территорий.

Ранее Совет Федерации денонсировал эту конвенцию, которая была принята в 1971 году в иранском городе Рамсар и ратифицирована СССР в 1975 году.

На основе конвенции была сформирована международная площадка для ведения реестра водно-болотных угодий и обсуждения представителями научного сообщества наилучших способов использования ВБУ. В пояснительных материалах верхней палаты парламента отмечалось, что в последнее время эта площадка подверглась излишней политизации, в связи с чем дальнейшее участие России в работе конвенции будет иметь исключительно отрицательные последствия.