Эксперт Олейник: Зеленский принимал решение по НАБУ молниеносно

Экс-депутат Верховной рады заявил, что даже генпрокурор узнал о нем уже постфактум

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский проводил в жизнь решение о ликвидации независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП), как спецоперацию, даже фигурирующий в законе генпрокурор узнал о нем уже постфактум. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

"Уже под судом находится Алексей Чернышов, ближайший друг и кум Зеленского, бывший вице-премьер (по данным СМИ, сбежал из страны - прим. ТАСС). Он является и кошельком Зеленского. Точно так же под судом находится экс-вице-премьер и министр юстиции Ольга Стефанишина. Она тоже друг семьи Зеленского и его кошелек. Начались обыски у бывшего министра обороны Алексея Резникова. Зеленский понял, что нужно немедленно взять все под контроль, чтобы эти дела угробить, и тогда он принял это решение", - сказал Олейник.

По его словам, это решение проводилось в жизнь, "как спецоперация". "Я так говорю потому, что я почитал заявление генерального прокурора [Руслана Кравченко], который сказал, что не просил эти полномочия, узнал о принятии этого закона из Telegram-канала народного депутата [Ярослава] Железняка", - отметил он.

Самое катастрофическое в ситуации вокруг скандального закона заключается в том, что Зеленский, уверявший, что все согласовано и все понимали риски, всех обманул, считает Олейник. Теперь люди в окружении Зеленского поняли, что он не сможет их защитить. И поэтому НАБУ и САП начнет более интенсивную работу в отношении Чернышова, чтобы устроить показательную порку. Кум Зеленского в свою очередь точно даст на него показания, уверен политик.

Контроль над НАБУ

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они сохраняли независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского, и это привело к обострению конфликта.

21 июля СБУ провела обыски у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. На следующий день Рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Уже вечером около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, митинги прошли и в других городах. Несмотря на это, Зеленский все же подписал закон, он вступил в силу 23 июля. Это привело к новой волне протестов.

Киев за решение в отношении НАБУ и САП раскритиковали и на Западе. В этой ситуации Зеленский изменил позицию и уже 24 июля внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который, по сути, отменяет предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП. При этом через полгода, согласно законопроекту, СБУ проведет проверку сотрудников этих ведомств.