Президент регулярно проводит оперативные совещания с Советом безопасности

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности РФ обсудить повышение эффективности морской политики и обеспечение безопасности во время единого дня голосования.

"У нас сегодня два вопроса. Один касается вопроса в повышении эффективности национальной морской политики. Докладывать будет Николай Платонович Патрушев", - отметил Путин, открывая мероприятие по видеосвязи.

"Затем я попросил бы министра внутренних дел Владимира Александровича Колокольцева доложить о подготовке к единому дню голосования в сентябре текущего года с точки зрения обеспечения общественной безопасности", - продолжил глава государства.

Участниками заседания были председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев с секретарем структуры Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, глава Минобороны Андрей Белоусов, руководитель МВД Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. На мероприятие также пригласили помощника президента Алексея Дюмина, первого зампредседателя кабмина Дениса Мантурова, а также министра промышленности и торговли Антона Алиханова.

Путин регулярно проводит оперативные совещания с Советом безопасности. Так, 4 июля президент обсудил с постоянными членами Совбеза вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков. А в конце весны совещание было посвящено вопросам здравоохранения и обеспечения граждан лекарствами.