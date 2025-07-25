Выборы пройдут в регионе с 12 по 14 сентября

КРАСНОДАР, 25 июля. /ТАСС/. Выдвинутый партией "Справедливая Россия - За правду" на выборах губернатора Краснодарского края депутат Денис Хмелевский подал документы на регистрацию кандидатом на должность главы региона, выборы пройдут с 12 по 14 сентября. Об этом сообщили в краевом избиркоме.

"Сегодня, 25 июля 2025 года, кандидат на должность Губернатора Краснодарского края Хмелевской Денис Леонидович, выдвинутый региональным отделением Социалистической политической партии "Справедливая Россия - За правду" в Краснодарском крае, представил документы для регистрации", - говорится в сообщении.

На официальном сайте регионального отделения партии "Справедливая Россия" сообщается, что Денис Хмелевской является председателем совета регионального отделения партии, депутатом и секретарем комитета по земельным и имущественным отношениям Законодательного собрания Краснодарского края.

Ранее документы на регистрацию подал в избирком действующий губернатор региона Вениамин Кондратьев. Он возглавляет Краснодарский край с 2015 года. На выборах главы края в 2020 году он набрал 82,97% голосов избирателей и был переизбран на второй срок. 23 сентября 2020 года он вступил в должность.