Глава государства традиционно принимает председателей палат Федерального собрания по итогам парламентских сессий

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Встречу утром анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Глава государства и спикер Совфеда обсуждают итоги весенней парламентской сессии.

Президент традиционно принимает председателей палат Федерального собрания РФ по итогам парламентских сессий. Те обычно рассказывают главе государства о количестве принятых за полгода законов, выделяют наиболее важные законотворческие инициативы.

Ранее Путин уже провел такую встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Среди принятых законов Володин выделил расширение оснований для лишения мигрантов гражданства РФ. Президент, в свою очередь, отметил, что в весеннюю сессию парламентарии приняли больше всего законов, касающихся госстроительства.